Салихова рассказала, что Федун ответил на вопрос: «Тебе на 30 лет больше, что ты мне можешь дать?»

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21 Июня 2021, 12:44,
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Зарема Салихова, гражданская жена владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о начале отношений с бизнесменом.
«Я у него спрашивала: «Тебе на 30 лет больше, что ты мне можешь дать»? У него были жена и дети. Он сказал: «Деньги». Мне это было неинтересно. Я могла на тот момент встречаться с более молодыми мужчинами. Сказала, что мне важна семья. Он попросил подождать», - рассказала Салихова на Youtube-канале «Осторожно: Собчак».
Ранее Зарема ответила на слухи о своей возможной работе в эскорт-услугах.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Леонид Федун, Зарема Салихова
Когда-то Остап Ибрагимович Бендер утверждал, что женщину украшает скромность. Устарел Остап Ибрагимович безнадёжно! Да и я тоже.
ай воц оно - облико-аморале.. )))