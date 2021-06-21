Салихова рассказала, что Федун ответил на вопрос: «Тебе на 30 лет больше, что ты мне можешь дать?»

Зарема Салихова, гражданская жена владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о начале отношений с бизнесменом.

«Я у него спрашивала: «Тебе на 30 лет больше, что ты мне можешь дать»? У него были жена и дети. Он сказал: «Деньги». Мне это было неинтересно. Я могла на тот момент встречаться с более молодыми мужчинами. Сказала, что мне важна семья. Он попросил подождать», - рассказала Салихова на Youtube-канале «Осторожно: Собчак».

Ранее Зарема ответила на слухи о своей возможной работе в эскорт-услугах.