Салихова отреагировала на слухи о работе в эскорте

Зарема Салихова, гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, в интервью Ксении Собчак на Youtube ответила на вопрос о своей возможной работе в эскорте.

«Это бред. У нас каждую красивую женщину связывают с чем-то таким. Обратите внимание на мой характер, разве я могу под кого-то подстраиваться? Не знаю, кто распустил слухи», - поведала Зарема в эфире «Осторожно: Собчак».

Ранее Салихова рассказала, почему до сих пор не расписалась с Леонидом Федуном.

Зарема некоторое время входила в совет директоров «Спартака», однако из-за назначения португальца Руя Витории решила покинуть свою должность.