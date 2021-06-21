Салихова отреагировала на слухи о работе в эскорте

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21 Июня 2021, 12:29,
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Зарема Салихова, гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, в интервью Ксении Собчак на Youtube ответила на вопрос о своей возможной работе в эскорте.
«Это бред. У нас каждую красивую женщину связывают с чем-то таким. Обратите внимание на мой характер, разве я могу под кого-то подстраиваться? Не знаю, кто распустил слухи», - поведала Зарема в эфире «Осторожно: Собчак».
Ранее Салихова рассказала, почему до сих пор не расписалась с Леонидом Федуном.
Зарема некоторое время входила в совет директоров «Спартака», однако из-за назначения португальца Руя Витории решила покинуть свою должность.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зарема Салихова
ай.. отличные подборки.. респект.. скоро сюды ышо и бабуськи подтянуца - любительницы заглядывать в замочную скважину.. и все будец покручее эспрес-гозецы.. и вашпе шчую-шчую де-сан уже сильно напряглась.. )))
Как она настохренела. Это футбольный сайт или сайт по эскортным связям Заремы?