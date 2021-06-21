Слуцкий: «Селекция «Рубина» закончена»

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о трансферной кампании на текущее межсезонье.

«У нас перебор с легионерами. Иностранцев точно не будет. Думаю, наша селекция закончена. Может быть, появится только кто-то из россиян», - приводит слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

В минувшем сезоне российской Премьер-лиги казанский коллектив финишировал на четвертом месте, получив право выступить в еврокубках.

Ранее сообщалось, что грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия попал в список претендентов на Golden Boy.