Мозес: «Хочу помочь «Спартаку» выиграть РПЛ»

Нигерийский хавбек Виктор Мозес заявил о желании стать чемпионом России в составе московского «Спартака».

«Буду изо всех сил помогать команде, чтобы в новом сезоне мы добились лучшего результата. Хочу помочь команде выиграть лигу», - рассказал полузащитник в интервью клубному телевидению.

Напомним, что по завершении сезона-2020/2021 «красно-белые» выкупили 30-летнего футболиста у лондонского «Челси».

В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Мозес провел 19 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча и две результативные передачи.

По итогам минувшего сезона «Спартак» финишировал на втором месте в Премьер-лиге, уступив чемпионский титул петербургскому «Зениту».