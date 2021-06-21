Мозес: «Хочу помочь «Спартаку» выиграть РПЛ»

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21 Июня 2021, 09:46,
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Нигерийский хавбек Виктор Мозес заявил о желании стать чемпионом России в составе московского «Спартака».
«Буду изо всех сил помогать команде, чтобы в новом сезоне мы добились лучшего результата. Хочу помочь команде выиграть лигу», - рассказал полузащитник в интервью клубному телевидению.
Напомним, что по завершении сезона-2020/2021 «красно-белые» выкупили 30-летнего футболиста у лондонского «Челси».
В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Мозес провел 19 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча и две результативные передачи.
По итогам минувшего сезона «Спартак» финишировал на втором месте в Премьер-лиге, уступив чемпионский титул петербургскому «Зениту».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Виктор Мозес
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