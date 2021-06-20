Салихова – спортивному департаменту «Спартака»: «Советую заткнуться и продолжать помогать новому тренеру адаптироваться»

|
20 Июня 2021, 20:14,
|
|
Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова сделала очередную публикацию на своём канале в Telegram. Среди прочего, Салихова дала совет представителям спортивного департамента «красно-белых».
«Рекомендации для спортивного департамента: заткнуться и продолжать помогать адаптироваться новому тренеру», - написала Салихова.
Ранее Зарема Салихова сообщила, что у неё есть разногласия с представителями спортивного департамента клуба. На этом фоне Салихова не так давно решила выйти из совета директоров «красно-белых».
Напомним, что новым главным тренером «Спартака» стал португальский специалист Руй Витория.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Зарема Салихова