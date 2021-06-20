Григорий Иванов: «Ни физически, ни технически я не могу представить обязательное вакцинирование игроков»

|
20 Июня 2021, 19:34,
|
|
Президент «Урала» Григорий Иванов высказался насчёт вакцинации футболистов от коронавируса.
Функционер слабо представляет, как можно приказать игрокам сделать прививки в случае их отказа, ведь дело может закончиться проблемами с ФИФА и штрафами для клуба. Иванов согласен с тем, что вакцинация лишь пошла бы на пользу. «Но ни физически, ни технически я не могу представить обязательное вакцинирование игроков. Не силком же их тащить», - приводит слова главы «Урала» Sport24.
Также Григорий Иванов призвал пересмотреть медицинский протокол, который предписывает проходить ПЦР-тестирование даже недавно переболевших коронавирусом игроков.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Урал, Григорий Иванов, коронавирус в России