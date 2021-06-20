Григорий Иванов: «Ни физически, ни технически я не могу представить обязательное вакцинирование игроков»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался насчёт вакцинации футболистов от коронавируса.

Функционер слабо представляет, как можно приказать игрокам сделать прививки в случае их отказа, ведь дело может закончиться проблемами с ФИФА и штрафами для клуба. Иванов согласен с тем, что вакцинация лишь пошла бы на пользу. «Но ни физически, ни технически я не могу представить обязательное вакцинирование игроков. Не силком же их тащить», - приводит слова главы «Урала» Sport24.

Также Григорий Иванов призвал пересмотреть медицинский протокол, который предписывает проходить ПЦР-тестирование даже недавно переболевших коронавирусом игроков.