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Григорий Иванов: «Ни физически, ни технически я не могу представить обязательное вакцинирование игроков»

20 Июня 2021, 19:34,

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался насчёт вакцинации футболистов от коронавируса.

Функционер слабо представляет, как можно приказать игрокам сделать прививки в случае их отказа, ведь дело может закончиться проблемами с ФИФА и штрафами для клуба. Иванов согласен с тем, что вакцинация лишь пошла бы на пользу. «Но ни физически, ни технически я не могу представить обязательное вакцинирование игроков. Не силком же их тащить», - приводит слова главы «Урала» Sport24.

Также Григорий Иванов призвал пересмотреть медицинский протокол, который предписывает проходить ПЦР-тестирование даже недавно переболевших коронавирусом игроков.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Урал, Григорий Иванов, коронавирус в России
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