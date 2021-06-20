Сёмин назвал сильные стороны Мухина

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин дал оценку Максиму Мухину, который этим летом перешел из стана «железнодорожников» в ЦСКА.

- Он делает большой объем работы. Во-вторых, хорош — что сейчас очень важно — в единоборствах в средней линии, - приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Среди прочих отличительных качеств Мухина, по мнению его бывшего наставника, удачная и своевременная игра в отборе, а также цепкость. Правда, Юрий Сёмин удивлен уходу игрока в ЦСКА, при том что в «Локомотиве» он имел постоянную игровую практику.

Добавим, что Мухин получил вызов в национальную сборную России на Евро-2020, минуя молодежку.