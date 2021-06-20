Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Сёмин назвал сильные стороны Мухина

20 Июня 2021, 11:26,

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин дал оценку Максиму Мухину, который этим летом перешел из стана «железнодорожников» в ЦСКА.

- Он делает большой объем работы. Во-вторых, хорош — что сейчас очень важно — в единоборствах в средней линии, - приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Среди прочих отличительных качеств Мухина, по мнению его бывшего наставника, удачная и своевременная игра в отборе, а также цепкость. Правда, Юрий Сёмин удивлен уходу игрока в ЦСКА, при том что в «Локомотиве» он имел постоянную игровую практику.

Добавим, что Мухин получил вызов в национальную сборную России на Евро-2020, минуя молодежку.

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Юрий Сёмин, Максим Мухин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила  
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы  
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро  
Подвиги Ярмоленко, два незабитых пенальти и судья-рекордсмен: сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020
Подвиги Ярмоленко, два незабитых пенальти и судья-рекордсмен: сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020  
Победа над Финляндией - это признание Черчесовым ошибок
Победа над Финляндией - это признание Черчесовым ошибок  
Популярные материалы
​Сборная России отреагировала на эфир с Бузовой
​Сборная России отреагировала на эфир с Бузовой
Ход конем: Почему ЦСКА отказался от услуг Олича
Ход конем: Почему ЦСКА отказался от услуг Олича
Брага: «Сборная России безнадёжна, и Черчесов должен когда-то отвечать за свои решения»
Брага: «Сборная России безнадёжна, и Черчесов должен когда-то отвечать за свои решения»
​Coca-Cola потеряла 4 миллиарда долларов капитализации из-за действия Роналду
​Coca-Cola потеряла 4 миллиарда долларов капитализации из-за действия Роналду
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
19.06.2021 Испания – Польша. Гол Роберта Левандовского. ЕВРО-2020
19.06.2021 Испания – Польша. Гол Роберта Левандовского. ЕВРО-2020
1 0
19.06.2021 Португалия - Германия. Гол Криштиану Роналду. ЕВРО-2020
19.06.2021 Португалия - Германия. Гол Криштиану Роналду. ЕВРО-2020
1 1
19.06.2021 Венгрия - Франция. Аттила Фиола открывает счет. ЕВРО-2020
19.06.2021 Венгрия - Франция. Аттила Фиола открывает счет. ЕВРО-2020
1 0
18.06.2021 Англия - Шотландия. Джон Стоунз попадает в штангу
18.06.2021 Англия - Шотландия. Джон Стоунз попадает в штангу
1 1
18.06.2021 Хорватия – Чехия. Гол Ивана Перишича
18.06.2021 Хорватия – Чехия. Гол Ивана Перишича
1 1
18.06.2021 Швеция - Словакия. Гол Эмиля Форсберга
18.06.2021 Швеция - Словакия. Гол Эмиля Форсберга
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей