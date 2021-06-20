Яя Туре отказали в получении российской рабочей визы

Новый тренер «Ахмата» Яя Туре не может присоединиться к грозненской команде. О проблемах своего клиента перед началом карьеры в России рассказал его представитель Дмитрий Селюк в интервью «РБ-Спорт».

По словам агента, клуб сделал для Туре рабочую визу, которую начинающему тренеру нужно было получить в Кот-д’Ивуаре. Однако российское посольство отказало ему в этом по причине того, что Яя предоставил британский паспорт и должен объяснить причину своего нахождения в стране. При этом у Туре два гражданства.

- Видимо, есть категория людей, которая, наверное, выцыганивает взятку? Приходит икона страны, - заявил Селюк.

Также он надеется, что вмешательство МИДа и лично Марии Захаровой поможет решить проблему «Ахмата» и Яя Туре.