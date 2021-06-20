Салихова: «Только я знаю, чего мне стоило уговорить Тедеско не уходить в «Марсель» в феврале»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова написала ещё одно разгромное сообщение в адрес руководителей клуба.

- Только я знаю, чего мне стоило уговорить Доменико Тедеско не уходить в «Марсель» в феврале. Команда вообще ничего не почувствовала. Он остался в «Спартаке» только потому, что в декабре мне пообещал работать с полной отдачей, несмотря ни на какие предложения. С 12-го места довёл до второго, ему даже ради приличия не предложили новый контракт, а на десерт ещё дерьмом обкидали через свои телеграм-каналы, упомянув Бакаева и 5 вратарей. Вы реально думали, что я молча вам позволю это всё? - написала Салихова в «Твиттере».