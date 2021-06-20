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Салихова: «Только я знаю, чего мне стоило уговорить Тедеско не уходить в «Марсель» в феврале»

20 Июня 2021, 00:05,

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова написала ещё одно разгромное сообщение в адрес руководителей клуба.

- Только я знаю, чего мне стоило уговорить Доменико Тедеско не уходить в «Марсель» в феврале. Команда вообще ничего не почувствовала. Он остался в «Спартаке» только потому, что в декабре мне пообещал работать с полной отдачей, несмотря ни на какие предложения. С 12-го места довёл до второго, ему даже ради приличия не предложили новый контракт, а на десерт ещё дерьмом обкидали через свои телеграм-каналы, упомянув Бакаева и 5 вратарей.  Вы реально думали, что я молча вам позволю это всё? - написала Салихова в «Твиттере».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Зарема Салихова
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Комментарии (1)
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0
Zenituwka
20 Июня 2021, 00:32

Так чего стоило?)) Федунька вспотел после этих слов, а потом вспомнил что жена не особо то и красавица, так что маловероятно)

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