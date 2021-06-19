Салихова не доверяет спортивному директору «Спартака» Попову

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19 Июня 2021, 23:37,
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Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова после обвинения главного тренера Руя Витории в отсутствии амбиций и готовности работать с любым материалом взялась за спортивного директора Дмитрия Попова, для которого работа на трансферном рынке является приоритетной задачей.
Салихова прямо выразила недоверие Попову из-за советов продать Джордана Ларссона, отказаться от Виктора Мозеса и Георгия Джикии.
- Не забывай, Дима, тебя взяли в клуб привозить качественных бразильцев, таких как Веллитон и Алекс, - добавила Зарема Салихова в телеграм-канале.
Напомним, что Дмитрий Попов работает спортивным директором с конца ноября. В этот период клуб покинул тогдашний генеральный директор Шамиль Газизов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Зарема Салихова, Дмитрий Попов