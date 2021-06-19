Салихова не доверяет спортивному директору «Спартака» Попову

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова после обвинения главного тренера Руя Витории в отсутствии амбиций и готовности работать с любым материалом взялась за спортивного директора Дмитрия Попова, для которого работа на трансферном рынке является приоритетной задачей.

Салихова прямо выразила недоверие Попову из-за советов продать Джордана Ларссона, отказаться от Виктора Мозеса и Георгия Джикии.

- Не забывай, Дима, тебя взяли в клуб привозить качественных бразильцев, таких как Веллитон и Алекс, - добавила Зарема Салихова в телеграм-канале.

Напомним, что Дмитрий Попов работает спортивным директором с конца ноября. В этот период клуб покинул тогдашний генеральный директор Шамиль Газизов.