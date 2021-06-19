Салихова - о Витории: «Меня не устраивает тренер, готовый работать с любым материалом»

Жена владельца «Спартака» Зарема Салихова покритиковали нового тренера «красно-белых» Руя Виторию, назвав его «удобненьким и уютненьким», при котором «можно проворачивать любые трансферы на вход и на выход». Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Примечательно, что недруг Салиховой, бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов был тем человеком, который заявлял о том, что мешал навариваться другим людям на трансферах «народной команды».

Также Зарема Салихова добавила, что ее «не устраивает тренер, готовый работать с любым материалом».

Напомним, что первая команда «Спартака» только начинает готовиться к сезону.