Агент Алиоски прокомментировал интерес к игроку со стороны ЦСКА

Левый защитник «Лидса» Эзджан Алиоски в конце месяца станет свободным агентом. Македонец играет на Евро-2020 и может «показать товар лицом». Ранее Sabah сообщил о том, что 29-летний футболист заинтересовал ЦСКА и может получить в Москве контракт с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год.

Агент игрока Дино Ламберти решительно опроверг этот слух, заявив Sport24 о том, что представители «армейцев» не выходили с ним на связь.

Отметим, что Алиоски провел 38 матчей в «Лидсе» в прошлом сезоне, а его стоимость на футбольном рынке оценена в 5 миллионов евро.

Напомним, что ЦСКА только начинает подготовку к новому сезоне. Новым главным тренером стал Алексей Березуцкий.