ЦСКА может заменить Березуцкого на Марку Силву

Президент ЦСКА Роман Бабаев дал большое интервью, в котором в частности заявил о том, что Алексей Березуцкий получит шанс проявить себя в качестве главного тренера после расторжения контракта с Ивицей Оличем. Несмотря на заявления руководства «армейцев» о полном доверии Березуцкому, похоже, что в клубе решили подстраховаться.

Как сообщает итальянский инсайдер Николо Скира, первые лица ЦСКА запланировали переговоры с Марку Силвой, который ранее тренировал английские «Уотфорд» и «Эвертон». Примечательно, что еще месяц назад ходили слухи об интересе к Марку Силве со стороны «Спартака».