Салихова: «Тедеско хотел продлить контракт со «Спартаком», но руководство было против»

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федун, высказалась об уходе немецкого специалиста Доменико Тедеско с поста наставника «красно-белых».

В беседе с подписчиками в телеграм-аккаунте женщина заявила, что Тедеско был готов заключить новое трудовое соглашение со столичным клубом. Однако руководство «Спартака» приняло решение расстаться с тренером по окончании сезона-2020/2021.

На освободившееся место был приглашен экс-наставник лиссабонской «Бенфики» Руй Витория.

По итогам минувшего сезона «красно-белые» финишировали на втором месте в турнирной таблице РПЛ.