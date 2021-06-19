Салихова: «Тедеско хотел продлить контракт со «Спартаком», но руководство было против»

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19 Июня 2021, 16:27,
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Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федун, высказалась об уходе немецкого специалиста Доменико Тедеско с поста наставника «красно-белых».
В беседе с подписчиками в телеграм-аккаунте женщина заявила, что Тедеско был готов заключить новое трудовое соглашение со столичным клубом. Однако руководство «Спартака» приняло решение расстаться с тренером по окончании сезона-2020/2021.
На освободившееся место был приглашен экс-наставник лиссабонской «Бенфики» Руй Витория.
По итогам минувшего сезона «красно-белые» финишировали на втором месте в турнирной таблице РПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Зарема Салихова
Чем там думают? Чем мог не устраивать тот, кто горит работой и делает своё дело?
Вот эти странности в решениях конечно пугают.
Пока ''федька''главный хорошего Спартака не будет.
Сложный товарищ, это точно.
Но найти того, кто также беспроблемно будет содержать команду ещё сложнее.
Если это правда, руководство Спартака гнать надо в три шеи!!!
Согласен.Давно пора.