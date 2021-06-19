«Сочи» подписал защитника «Рапида»

«Сочи» оформил трансфер защитника Матео Барача, выступавшего в чемпионате Австрии за венский «Рапид». Об этом рапортует пресс-служба южан. Стороны подписали контракт, детали которого пока не раскрываются.

«Матео подписал контракт и приступил к тренировкам. Добро пожаловать в «Сочи», - поприветствовала 26-летнего хорвата пресс-служба российского клуба.

Защитник играл за венский коллектив с 2018 года. В сезоне-2020/2021 Барач провел 27 поединков в чемпионате Австрии, отметившись голевой передачей.

По итогам минувшего розыгрыша российской Премьер-лиги «Сочи» финишировал на пятом месте.