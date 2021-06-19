Мэддисон: «Уткин угрожает мне убийством, вряд ли можно пережить его кал»

Популярный стример Илья Мэддисон отреагировал на выпад со стороны блогера Василия Уткина.

«Меня удивило заявление Уткина. А если он реально сядет и *** [сходит в туалет] мне на голову? Это выглядит как угроза. Зачем он так сильно хочет *** [сходить в туалет] на голову незнакомого человека? Я уверен, если бы он меня знал, он бы все равно хотел *** [сходить в туалет] мне на голову, потому что я *** [плохой человек]. Я вообще удивлен, что ни один сайт еще не написал, что Уткин угрожает Мэддисону убийством, ведь вряд ли можно пережить кал Уткина. Он же на меня еще сядет. Я утону или захлебнусь. У меня будет сломана шея. Он же весит, наверное, около 350 кг. Это удивительно. А может Василий *** [загубил] свою карьеру из-за того, что постоянно хочет *** [ходить в туалет]? Я только с уважением к нему отношусь, он мой кумир. Поэтому мне обидно», - сказал Мэддисон.

Уткин: «Не знаю, кто такой Илья Мэддисон, *** ему на голову»