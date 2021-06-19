Уткин: «Не знаю, кто такой Илья Мэддисон, *** ему на голову»

Популярный футбольный блогер Василий Уткин, ранее работавший комментатором на телевидении, высказался в адрес стримера Ильи Мэддисона.

В эфире «Уткин Live» Уткина спросили, не хотел бы он провести совместный стрим с Мэддисоном. Василий в резкой манере ответил: «Меня удивляет ваш вопрос. Я не знаю, кто такой Илья Мэддисон, *** [ходить в туалет] ему на голову. Пусть с ним стримит том, кому заняться нечем».

Ранее Уткин критически высказался в сторону нападающего сборной России Артёма Дзюбы. Блогеру не понравилось поведение форварда после окончания победного поединка против Финляндии (1:0) на чемпионате Европы-2020.