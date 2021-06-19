Кангва продлил контракт с «Арсеналом»

Форвард Эванс Кангва и тульский «Арсенал» заключили новое трудовое соглашение. Об этом рапортует пресс-служба «оружейников». Новый трудовой договор 26-летнего футболиста рассчитан до лета 2023 года.

«Эванс, ждем от тебя сотого матча за «Арсенал» и результативной игры в новом сезоне!», - гласит сообщение тульского клуба в твиттер-аккаунте.

Кангва защищает цвета «Арсенала» с лета 2017 года. В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги нападающий провел 25 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча и две результативные передачи.

В прошлом сезоне РПЛ «Арсенал» финишировал на 14 месте.