Пиняев переходит в «Крылья Советов»

Перспективный российский форвард Сергей Пиняев переходит из «Чертаново» в самарские «Крылья Советов». Об этом сообщает инстаграм-аккаунт агентства Павла Андреева.

Напомним, что ранее 16-летний нападающий дважды ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед», где зарекомендовал себя только с хорошей стороны.

В прошлом сезоне первенства ФНЛ Сергей провел 30 матчей, записав на свой счет два забитых мяча. Трансферная стоимость игрока оценивается в 500 тысяч евро, а его контракт с «Чертаново» истекает в конце следующего года.