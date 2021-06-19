Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Пиняев переходит в «Крылья Советов»

19 Июня 2021, 09:48,

Перспективный российский форвард Сергей Пиняев переходит из «Чертаново» в самарские «Крылья Советов». Об этом сообщает инстаграм-аккаунт агентства Павла Андреева.

Напомним, что ранее 16-летний нападающий дважды ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед», где зарекомендовал себя только с хорошей стороны.

В прошлом сезоне первенства ФНЛ Сергей провел 30 матчей, записав на свой счет два забитых мяча. Трансферная стоимость игрока оценивается в 500 тысяч евро, а его контракт с «Чертаново» истекает в конце следующего года.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Крылья Советов, Трансферы футбола - лето 2021, Сергей Пиняев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила  
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии  
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы  
​Жена футболиста сборной России Семёнова жёстко ответила критикам
​Жена футболиста сборной России Семёнова жёстко ответила критикам  
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро  
Популярные материалы
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Ответственный за поражение сборной России: Хотел перехитрить бельгийцев, а вместо этого запутал свою команду
Ответственный за поражение сборной России: Хотел перехитрить бельгийцев, а вместо этого запутал свою команду
​Сборная России отреагировала на эфир с Бузовой
​Сборная России отреагировала на эфир с Бузовой
Ход конем: Почему ЦСКА отказался от услуг Олича
Ход конем: Почему ЦСКА отказался от услуг Олича
​Жена футболиста сборной России Семёнова жёстко ответила критикам
​Жена футболиста сборной России Семёнова жёстко ответила критикам


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
18.06.2021 Англия - Шотландия. Джон Стоунз попадает в штангу
18.06.2021 Англия - Шотландия. Джон Стоунз попадает в штангу
1 1
18.06.2021 Хорватия – Чехия. Гол Ивана Перишича
18.06.2021 Хорватия – Чехия. Гол Ивана Перишича
1 1
18.06.2021 Швеция - Словакия. Гол Эмиля Форсберга
18.06.2021 Швеция - Словакия. Гол Эмиля Форсберга
1 1
17.06.2021 Нидерланды – Австрия. Гол Дензела Дюмфриса. ЕВРО-2020
17.06.2021 Нидерланды – Австрия. Гол Дензела Дюмфриса. ЕВРО-2020
1 1
17.06.2021 Дания – Бельгия. Гол Кевина Де Брюйне. ЕВРО-2020
17.06.2021 Дания – Бельгия. Гол Кевина Де Брюйне. ЕВРО-2020
1 1
17.06.2021 Украина – Северная Македония. Гол Андрея Ярмоленко. ЕВРО-2020
17.06.2021 Украина – Северная Македония. Гол Андрея Ярмоленко. ЕВРО-2020
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей