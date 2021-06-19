Пиняев переходит в «Крылья Советов»

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19 Июня 2021, 09:48,
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Перспективный российский форвард Сергей Пиняев переходит из «Чертаново» в самарские «Крылья Советов». Об этом сообщает инстаграм-аккаунт агентства Павла Андреева.
Напомним, что ранее 16-летний нападающий дважды ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед», где зарекомендовал себя только с хорошей стороны.
В прошлом сезоне первенства ФНЛ Сергей провел 30 матчей, записав на свой счет два забитых мяча. Трансферная стоимость игрока оценивается в 500 тысяч евро, а его контракт с «Чертаново» истекает в конце следующего года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Крылья Советов, Трансферы футбола - лето 2021, Сергей Пиняев