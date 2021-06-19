«Спартак» и ЦСКА обменялись уколами в «Твиттере»

Противостояние «Спартака» и ЦСКА в соцсетях получило новый виток вечером в пятницу. СММ «красно-белых» опубликовала снимок единоборства полузащитника сборной Чехии Алекса Крала с хавбеком хорватской команды Николой Влашичем.

Спартаковцы подписали изображение как «Лучший зарубежный полузащитник РПЛ и Никола Влашич». «Армейцы» не оставили это сообщение без ответа: «Жалко, что рядом с Николой на фото нет 16-летнего Мбаппе». Это намек на слова жены владельца «Спартака» Заремы Салиховой, которая заявила, что просила Леонида Федуна купить юного француза. В 16-летнем возрасте за Мбаппе хотели 60 млн евро.