Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели

18 Июня 2021, 22:58,

В главных слухах недели вы узнаете о том, почему Ивица Олич покинул ЦСКА, какой тренер может возглавить «Зенит» вместо Сергея Семака, и что за решение по своему будущему принял Эрлинг Холанн. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Причина ухода Олича из ЦСКА

Весной Ивица Олич возглавил ЦСКА. Казалось, в межсезонье под руководством хорвата «армейцы» начнут новый проект, как вдруг молодой специалист резко покинул клуб. По слухам, разногласия Олича с руководителями московского клуба выражаются сразу в нескольких моментах. Первый из них – Ивице не было позволено присоединиться к штабу сборной Хорватии на период всего Евро. Такая договорённость якобы имела место быть, но затем ЦСКА изменил свою позицию в этом вопросе, среагировав в том числе на недоумение СМИ и болельщиков. Второй момент – вхождение в тренерский штаб Григория Бабаяна. Олич видел Элвера Рахимича в качестве своего ассистента, а ЦСКА настоял на Бабаяне. Это и стало последней каплей.

Embed from Getty Images

 

«Тоттенхэм» отказался от Гаттузо из-за болельщиков

Вот уже два месяца «Тоттенхэм» находится в поиске нового главного тренера. Лондонцы были близки к подписанию контракта с Паулу Фонсекой, но сделка сорвалась. После этого «шпоры» переключились на Дженнаро Гаттузо, однако от молодого специалиста клуб отказался. Если верить слухам, это произошло из-за позиции болельщиков. Они выступили против Гаттузо и даже запустили соответствующий хэштег в социальных сетях. Фанаты «Тоттенхэма» не хотят видеть Дженнаро у руля команды из-за его спорных высказываний по поводу женщин в футболе, однополых браков и расизма.

Embed from Getty Images

 

«Зенит» уволит Семака

Пару дней назад в прессу просочилась информация о том, что «Зенит» уволит Сергея Семака с должности главного тренера команды. Если верить слухам, питерцы после Евро-2020 могут назначить Владимира Петковича, ныне возглавляющего сборную Швейцарии. Переговоры на этот счёт якобы уже ведутся.

Embed from Getty Images

 

«Уфа» давала взятки, чтобы Зинченко играл за сборную Украины

Достаточно громкие слухи из Украины. Сообщается, что пять лет назад для осуществления трансфера Александра Зинченко в «Манчестер Сити» «Уфа» давала взятки тогдашнему главному тренеру украинской сборной Михаилу Фоменко. За вознаграждение тренер должен был выпускать Зинченко на футбольное поле, чтобы футболист имел возможность набрать нужное количество матчей за сборную. Как известно, в Англии действует лимит, согласно которому игроки не из ЕС должны провести определённый процент из игр за свою сборную в последние два года, чтобы иметь возможность получить разрешение на работу.

Embed from Getty Images

 

Холанн определился с новым клубом

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн уже определился с новым клубом. Во всяком случае, об этом говорят последние слухи. Если верить источнику, Холанн настроен переходить в «Реал». Футболист и его агент уже практически договорились о контракте с мадридским грандом. Проблема в том, что «Боруссия» не планирует расставаться с Холанном ближайшим летом и будет пытаться удержать талантливого норвежца ещё на сезон.

Embed from Getty Images
0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Реал Мадрид, ЦСКА Москва, Тоттенхэм, Боруссия Дортмунд, Уфа, Сборная Украины, Сергей Семак, Дженнаро Гаттузо, Александр Зинченко, Эрлинг Холанн, Ивица Олич, Михаил Фоменко, Главные слухи недели, Владимир Петкович, Григорий Бабаян
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов  
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила  
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии  
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы  
​Жена футболиста сборной России Семёнова жёстко ответила критикам
​Жена футболиста сборной России Семёнова жёстко ответила критикам  
Популярные материалы
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Ответственный за поражение сборной России: Хотел перехитрить бельгийцев, а вместо этого запутал свою команду
Ответственный за поражение сборной России: Хотел перехитрить бельгийцев, а вместо этого запутал свою команду
​Сборная России отреагировала на эфир с Бузовой
​Сборная России отреагировала на эфир с Бузовой
Ход конем: Почему ЦСКА отказался от услуг Олича
Ход конем: Почему ЦСКА отказался от услуг Олича


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
18.06.2021 Хорватия – Чехия. Гол Ивана Перишича
18.06.2021 Хорватия – Чехия. Гол Ивана Перишича
1 0
18.06.2021 Швеция - Словакия. Гол Эмиля Форсберга
18.06.2021 Швеция - Словакия. Гол Эмиля Форсберга
1 0
17.06.2021 Нидерланды – Австрия. Гол Дензела Дюмфриса. ЕВРО-2020
17.06.2021 Нидерланды – Австрия. Гол Дензела Дюмфриса. ЕВРО-2020
1 1
17.06.2021 Дания – Бельгия. Гол Кевина Де Брюйне. ЕВРО-2020
17.06.2021 Дания – Бельгия. Гол Кевина Де Брюйне. ЕВРО-2020
1 1
17.06.2021 Украина – Северная Македония. Гол Андрея Ярмоленко. ЕВРО-2020
17.06.2021 Украина – Северная Македония. Гол Андрея Ярмоленко. ЕВРО-2020
1 1
16.06.2021 Италия - Швейцария. Гол Чиро Иммобиле
16.06.2021 Италия - Швейцария. Гол Чиро Иммобиле
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей