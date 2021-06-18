​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели

В главных слухах недели вы узнаете о том, почему Ивица Олич покинул ЦСКА, какой тренер может возглавить «Зенит» вместо Сергея Семака, и что за решение по своему будущему принял Эрлинг Холанн. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Причина ухода Олича из ЦСКА

Весной Ивица Олич возглавил ЦСКА. Казалось, в межсезонье под руководством хорвата «армейцы» начнут новый проект, как вдруг молодой специалист резко покинул клуб. По слухам, разногласия Олича с руководителями московского клуба выражаются сразу в нескольких моментах. Первый из них – Ивице не было позволено присоединиться к штабу сборной Хорватии на период всего Евро. Такая договорённость якобы имела место быть, но затем ЦСКА изменил свою позицию в этом вопросе, среагировав в том числе на недоумение СМИ и болельщиков. Второй момент – вхождение в тренерский штаб Григория Бабаяна. Олич видел Элвера Рахимича в качестве своего ассистента, а ЦСКА настоял на Бабаяне. Это и стало последней каплей.

«Тоттенхэм» отказался от Гаттузо из-за болельщиков

Вот уже два месяца «Тоттенхэм» находится в поиске нового главного тренера. Лондонцы были близки к подписанию контракта с Паулу Фонсекой, но сделка сорвалась. После этого «шпоры» переключились на Дженнаро Гаттузо, однако от молодого специалиста клуб отказался. Если верить слухам, это произошло из-за позиции болельщиков. Они выступили против Гаттузо и даже запустили соответствующий хэштег в социальных сетях. Фанаты «Тоттенхэма» не хотят видеть Дженнаро у руля команды из-за его спорных высказываний по поводу женщин в футболе, однополых браков и расизма.

«Зенит» уволит Семака

Пару дней назад в прессу просочилась информация о том, что «Зенит» уволит Сергея Семака с должности главного тренера команды. Если верить слухам, питерцы после Евро-2020 могут назначить Владимира Петковича, ныне возглавляющего сборную Швейцарии. Переговоры на этот счёт якобы уже ведутся.

«Уфа» давала взятки, чтобы Зинченко играл за сборную Украины

Достаточно громкие слухи из Украины. Сообщается, что пять лет назад для осуществления трансфера Александра Зинченко в «Манчестер Сити» «Уфа» давала взятки тогдашнему главному тренеру украинской сборной Михаилу Фоменко. За вознаграждение тренер должен был выпускать Зинченко на футбольное поле, чтобы футболист имел возможность набрать нужное количество матчей за сборную. Как известно, в Англии действует лимит, согласно которому игроки не из ЕС должны провести определённый процент из игр за свою сборную в последние два года, чтобы иметь возможность получить разрешение на работу.

Холанн определился с новым клубом

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн уже определился с новым клубом. Во всяком случае, об этом говорят последние слухи. Если верить источнику, Холанн настроен переходить в «Реал». Футболист и его агент уже практически договорились о контракте с мадридским грандом. Проблема в том, что «Боруссия» не планирует расставаться с Холанном ближайшим летом и будет пытаться удержать талантливого норвежца ещё на сезон.