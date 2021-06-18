​«Спартаку» и «Динамо» интересен защитник «Лацио»

Защитник «Лацио» Адам Марушич может сменить клубную прописку летом, если не договорится с римским клубом о новом контракте. Как сообщает Sempre Inter, в настоящий момент черногорец зарабатывает в год только 900 тысяч евро, включая бонусы. Это меньше, чем зарабатывают многие игроки его уровня.

Марушич хочет улучшить условия контракта. Если «Лацио» не сможет удовлетворить аппетит 28-летнего защитника, клубу будет выгоднее продать его летом, чтобы не потерять через год бесплатно. Интерес к Марушичу проявляют итальянские «Интер» и «Милан», английские «Лестер» и «Эвертон», а также российские «Спартак» и «Динамо», утверждает источник.