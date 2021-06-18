​Названа зарплата Тюкавина в «Динамо»

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18 Июня 2021, 18:44,
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В пятницу «Динамо» объявило о подписании нового контракта с Константином Тюкавиным, которому на днях исполнится 19 лет. Новое трудовое соглашение игрока рассчитано на три сезона с опцией продления ещё на год.
Как сообщает журналист Сергей Егоров на канале «Футбольный Биги» в Telegram, заработная плата Тюкавина составит 30 тысяч евро в месяц.
Егоров добавил, что размер премиальных выплат у всех футболистов «Динамо» одинаковый – по 7 тысяч евро за результативное действие (гол, голевой пас, заработанный пенальти).
Напомним, что Константин Тюкавин дебютировал за основу «Динамо» осенью прошлого года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Динамо Москва, Константин Тюкавин