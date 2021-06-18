​Газизов отреагировал на слухи о взятках экс-тренеру сборной Украины за игру Зинченко

Украинский журналист Андрей Сенькив всколыхнул информационное пространство, сообщив о том, что в своё время «Уфа» платила возглавлявшему сборную Украины Михаилу Фоменко. По данным журналиста, уфимцы давали взятки, чтобы Александр Зинченко выходил на поле и получал необходимые игровые минуты в сборной для возможности трансфера игрока в «Манчестер Сити».

«Бред! Никаких других слов у меня нет», - дал комментарий Газизов для sport24.

Как известно, для перехода в английский клуб футболист должен иметь определённый процент игр за свою сборную.

Александр Зинченко перебрался из «Уфы» в «Манчестер Сити» после Евро-2016.