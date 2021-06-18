​Газизов отреагировал на слухи о взятках экс-тренеру сборной Украины за игру Зинченко

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18 Июня 2021, 17:27,
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Украинский журналист Андрей Сенькив всколыхнул информационное пространство, сообщив о том, что в своё время «Уфа» платила возглавлявшему сборную Украины Михаилу Фоменко. По данным журналиста, уфимцы давали взятки, чтобы Александр Зинченко выходил на поле и получал необходимые игровые минуты в сборной для возможности трансфера игрока в «Манчестер Сити».
«Бред! Никаких других слов у меня нет», - дал комментарий Газизов для sport24.
Как известно, для перехода в английский клуб футболист должен иметь определённый процент игр за свою сборную.
Александр Зинченко перебрался из «Уфы» в «Манчестер Сити» после Евро-2016.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Уфа, Сборная Украины, Шамиль Газизов, Александр Зинченко