​Салихова: «Спартак» всегда ставят в самые неудобные климатические и временные условия. Догадайтесь, почему»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова посредством своего канала в Telegram высказалась по поводу составления календаря чемпионата России.

Салихова поделилась мнением о том, что «Спартак» при составлении календаря ставят в самые неудобные условия. В качестве примера супруга Федуна привела новый календарь, в котором «Спартаку» в конце ноября предстоит проводить гостевой матч против «Уфы».

«В самые неудобные климатические и временные условия всегда ставят «Спартак». Догадайтесь почему», - пишет Салихова.

Салихова видит в этом возможность убить двух зайцев. Первый момент Зарема описывает так: «Техничная команда не может показывать свой футбол на искусственном поле в мороз, то есть «победить на классе» не получится». Что касается второго момента, то Салихова пишет о том, что даже в плохих условиях «Спартак» соберёт хоть какую-то аудиторию на стадионе.

Салихова понимает, что угодить всем клубам невозможно, но при этом отмечает, что болельщиков у «Спартака» больше, чем у других клубов, поэтому их интересы должны ставиться выше. Супруга Федуна призывает составителей календаря более грамотно подходить к этому вопросу.

«Не все же «Газпромом» единым живут», - написала Салихова.