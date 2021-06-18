​Бывший тренер «Уфы» назвал информацию о взятках за игру Зинченко в сборной Украины бредом

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18 Июня 2021, 15:28,
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Евгений Перевертайло, являющийся бывшим тренером «Уфы», отреагировал на громкую информацию украинского журналиста Андрея Сенькива. Последний заявил, что уфимский клуб давал взятки экс-тренеру украинской сборной Михаилу Фоменко, чтобы тот заигрывал Александра Зинченко на Евро-2016 для реализации трансфера игрока в «Манчестер Сити».
В разговоре со sport24 Перевертайло назвал эту информацию «бредом». Тренера удивило, что такое заявление прозвучало спустя пять лет после того турнира.
Отметим, что в Англии действует своеобразный лимит на легионеров. Чтобы футболист мог перейти в клуб АПЛ, он должен регулярно играть за свою национальную сборную, то есть иметь определённый процент сыгранных игр за последнее время.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Уфа, Сборная Украины, Александр Зинченко, Евгений Перевертайло
На такие многоходовочки способен только один человек…
ой ну слишком уж мудрено, особенно с учетом того, что Зина и так был игроком уровня сборной и не особенно нуждался в подобном "заигрывании".
правда, в последних двух играх он моментами выдавал такое, что можно было бы дать Шеве взятку, чтобы он его заменил.
вот только не на кого.