​Бывший тренер «Уфы» назвал информацию о взятках за игру Зинченко в сборной Украины бредом

Евгений Перевертайло, являющийся бывшим тренером «Уфы», отреагировал на громкую информацию украинского журналиста Андрея Сенькива. Последний заявил, что уфимский клуб давал взятки экс-тренеру украинской сборной Михаилу Фоменко, чтобы тот заигрывал Александра Зинченко на Евро-2016 для реализации трансфера игрока в «Манчестер Сити».

В разговоре со sport24 Перевертайло назвал эту информацию «бредом». Тренера удивило, что такое заявление прозвучало спустя пять лет после того турнира.

Отметим, что в Англии действует своеобразный лимит на легионеров. Чтобы футболист мог перейти в клуб АПЛ, он должен регулярно играть за свою национальную сборную, то есть иметь определённый процент сыгранных игр за последнее время.