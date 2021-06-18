​«Динамо» объявило о продлении контракта с Тюкавиным

18-летний нападающий «Динамо» Константин Тюкавин продлил контракт. Пресс-служба московского клуба сообщает о подписании с Тюкавиным трудового соглашения сроком на три сезона с возможностью продления ещё на один год.

Константин Тюкавин является воспитанником «Динамо». В ноябре прошлого года он дебютировал за первую команду «бело-голубых». В завершившемся чемпионате России Тюкавин записал на свой счёт три гола, поразив ворота «Краснодара» (дубль) и «Уфы».

«Я в этом клубе с пяти лет, ни о каких других вариантах, кроме подписания нового соглашения, даже не думал», - высказался Тюкавин.