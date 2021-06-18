​«Зенит» предложит Жиркову остаться в команде или клубе

37-летний Юрий Жирков может остаться в «Зените». Как сообщает РБК, питерский клуб предложит опытному игроку три варианта: либо годичный контракт в качестве игрока, либо работу в тренерском штабе, либо работу в клубе в качестве менеджера.

Напомним, в последний день весны контракт Юрия Жиркова с «Зенитом» истёк. На чемпионат Европы 37-летний футболист отправлялся со сборной России, по сути, в статусе свободного агента. В первой игре на турнире против Бельгии Жирков получил травму и покинул расположение национальной команды.

Отметим, что Юрий Жирков выступал за «Зенит» с начала 2016 календарного года. До того момента Жирков поиграл за ряд клубов, в том числе за лондонский «Челси».

Добавим, что в августе Юрий Жирков отпразднует свой 38-й день рождения.