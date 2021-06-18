Новичок «Рубина» Хакшабанович: «Большой плюс - работать под руководством Слуцкого»

Новичок «Рубина» Сеад Хакшабанович на клубном канале в YouTube немного рассказал о себе.

- Тренер выглядит очень серьезным человеком, который в то же время может в любой ситуации пошутить, но когда он серьезен, то он очень серьезен.

До перехода в «Рубин» я знал, что Слуцкий хорошо работает с молодыми игроками, что он многое выиграл в России. Большой плюс - работать под руководством такого специалиста.

Что касается команды, то я видел видео в «Инстаграме» клуба, видел на тренировке и могу сказать, что уровень игроков высокий, я рад быть в этой команде.

Это предсезонка, она и должна быть тяжелой, ведь мы закладываем фундамент на предстоящий сезон. Мне нравятся тяжелые тренировки.

Мне нравятся позиции левого вингера или «десятки», но главное - принести пользу там, где это будет нужно.