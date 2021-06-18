Дзагоев: «Березуцкий понимает, как будет лучше для ЦСКА»

Хавбек московского ЦСКА Алан Дзагоев высказался о тренировках под руководством Алексея Березуцкого. Экс-защитник возглавил «армейцев» после отставки хорватского специалиста Ивицы Олича.

«Алексей Владимирович начинает потихоньку, поэтому сейчас у нас все хорошо, он понимает, как нам будет лучше», - передает слова полузащитника пресс-служба столичного клуба.

В прошлом сезоне чемпионата России ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице.

Дзагоев сыграл 15 матчей в минувшем розыгрыше РПЛ, забил два гола и сделал результативную передачу.