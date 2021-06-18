Дзагоев: «Березуцкий понимает, как будет лучше для ЦСКА»

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18 Июня 2021, 13:31,
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Хавбек московского ЦСКА Алан Дзагоев высказался о тренировках под руководством Алексея Березуцкого. Экс-защитник возглавил «армейцев» после отставки хорватского специалиста Ивицы Олича.
«Алексей Владимирович начинает потихоньку, поэтому сейчас у нас все хорошо, он понимает, как нам будет лучше», - передает слова полузащитника пресс-служба столичного клуба.
В прошлом сезоне чемпионата России ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице.
Дзагоев сыграл 15 матчей в минувшем розыгрыше РПЛ, забил два гола и сделал результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Алан Дзагоев, Алексей Березуцкий
Неловко выглядит, когда Алан, который играл туеву хучу времени с Лёшей, называет его по имени отечеству.
Точно? А ничего, что он тренер всего-ничего? Если и поддержка такая, то неловкая максимально.