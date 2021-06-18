«Уфа» платила тренерскому штабу сборной Украины за участие Зинченко в ЧЕ-2016

Руководство «Уфы» платило деньги тренерскому штабу сборной Украины за то, чтобы в составе национальной команды выступал полузащитник Александр Зинченко. Об этом в интервью каналу «ТаТоТаке» в Youtube рассказал журналист Андрей Сенькив.

Инсайдер заявил, что российский клуб платил по тысяче долларов за каждую минуту, которую Зинченко провел на поле в рамках Евро-2016. Таким образом «Уфа» помогла Александру сыграть необходимое количество матчей за сборную для переезда в АПЛ. В 2016 году хавбек подписал контракт с «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне чемпионата Англии украинец провел 20 поединков, не отметившись голевыми действиями.