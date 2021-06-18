«Рубин» предложил Салиховой две должности в клубе

Казанский «Рубин» предложил работу Зареме Салиховой, супруге владельца московского «Спартака» Леонида Федуна.

Пресс-служба клуба посредством твиттер-аккаунта обратилась к Салиховой. «Рубин» готов предложить женщине должность SMM-специалиста, а также место в совете директоров, которого у клуба пока нет.

В минувшем сезоне российской Премьер-лиги казанский коллектив под руководством Леонида Слуцкого финишировал на четвертом месте в турнирной таблице. Клуб завоевал путевку в еврокубки.