«Рубин» предложил Салиховой две должности в клубе

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18 Июня 2021, 11:34,
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Казанский «Рубин» предложил работу Зареме Салиховой, супруге владельца московского «Спартака» Леонида Федуна.
Пресс-служба клуба посредством твиттер-аккаунта обратилась к Салиховой. «Рубин» готов предложить женщине должность SMM-специалиста, а также место в совете директоров, которого у клуба пока нет.
В минувшем сезоне российской Премьер-лиги казанский коллектив под руководством Леонида Слуцкого финишировал на четвертом месте в турнирной таблице. Клуб завоевал путевку в еврокубки.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рубин, Зарема Салихова
Я думал, что полы мыть и чистить обувь.
Ну вы уж не будите лихо. Не забывайте, что Зарема - лишь скороморох во вселенной российского футбола. С деятельностью исключительно на благо социально-сетевого рейтинга сами знаете кого)
ай ха-ха-ха! )))