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«Рубин» предложил Салиховой две должности в клубе

18 Июня 2021, 11:34,

Казанский «Рубин» предложил работу Зареме Салиховой, супруге владельца московского «Спартака» Леонида Федуна.

Пресс-служба клуба посредством твиттер-аккаунта обратилась к Салиховой. «Рубин» готов предложить женщине должность SMM-специалиста, а также место в совете директоров, которого у клуба пока нет.

В минувшем сезоне российской Премьер-лиги казанский коллектив под руководством Леонида Слуцкого финишировал на четвертом месте в турнирной таблице. Клуб завоевал путевку в еврокубки.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рубин, Зарема Салихова
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Комментарии (3)
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0
kalibr
18 Июня 2021, 12:43

Я думал, что полы мыть и чистить обувь.

0
White_Shark
18 Июня 2021, 11:46

Ну вы уж не будите лихо. Не забывайте, что Зарема - лишь скороморох во вселенной российского футбола. С деятельностью исключительно на благо социально-сетевого рейтинга сами знаете кого)

0
ингерман
18 Июня 2021, 11:37

ай ха-ха-ха! )))

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