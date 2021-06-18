Жена Федуна - о ЦСКА: «Нытики-нытики»

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18 Июня 2021, 11:26,
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Жена владельца «Спартака» Зарема Салихова прокомментировала интервью гендиректора ЦСКА Романа Бабаева. В ходе беседы с журналистами представитель «армейского» клуба заявил, что из-за судейских ошибок команда не смогла пробиться в еврокубки.
«Нытики-нытики», - написала Салихова в своем телеграм-аккаунте, прикрепив скрин интервью.
По итогам сезона-2020/2021 «армейцы» заняли лишь шестое место в турнирной таблице чемпионата России и не попали в еврокубки. После завершения сезона пост главного тренера команды покинул Ивица Олич. И. о. наставника ЦСКА назначен Алексей Березуцкий.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Зарема Салихова
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