ЦСКА назвал условие продажи Влашича

|
18 Июня 2021, 11:16,
|
|
Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о возможном уходе хорватского полузащитника Николы Влашича.
«Влашич - один из лидеров ЦСКА. Если он захочет продолжить карьеру в другом клубе, а ЦСКА получит достойную компенсацию, мы готовы вести переговоры», - передает слова руководителя издание «Спорт-экспресс».
23-летний полузащитник выступает в составе «армейцев» с лета 2019 года. Трудовое соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до конца сезона-2023/2024.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Влашичу со стороны петербургского «Зенита».
В минувшем розыгрыше чемпионата России Никола провел 26 поединков, записав на свой счет 11 забитых мячей и пять результативных передач.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Роман Бабаев, Никола Влашич
Контракт долгий, так что вполне нормально будет просить 30-40 млн.
ай думаю не помешал бы..