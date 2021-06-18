ЦСКА назвал условие продажи Влашича

Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о возможном уходе хорватского полузащитника Николы Влашича.

«Влашич - один из лидеров ЦСКА. Если он захочет продолжить карьеру в другом клубе, а ЦСКА получит достойную компенсацию, мы готовы вести переговоры», - передает слова руководителя издание «Спорт-экспресс».

23-летний полузащитник выступает в составе «армейцев» с лета 2019 года. Трудовое соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до конца сезона-2023/2024.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Влашичу со стороны петербургского «Зенита».

В минувшем розыгрыше чемпионата России Никола провел 26 поединков, записав на свой счет 11 забитых мячей и пять результативных передач.