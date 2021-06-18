«Химки» хотят вернуть Глушенкова и Мирзова

Подмосковные «Химки» хотели бы вернуть в свой состав Максима Глушенкова и Резиуана Мирзова, правами на которых владеет столичный «Спартак». Об этом в интервью «Рейтингу Букмекеров» поведал гендиректор клуба Сергей Анохин.

«Хотели бы вернуть Мирзова и Глушенкова. Будем стараться несмотря на то, что сам Мирзов хочет играть в «Спартаке». Ждем решения», - рассказал руководитель подмосковского клуба.

В минувшем сезоне чемпионата России «Химки» заняли восьмое место в турнирной таблице.

Мирзов сыграл в минувшем розыгрыше РПЛ 18 матчей, отметившись шестью голами и результативной передачей. Глушенков забил два мяча в 11 проведенных встречах.