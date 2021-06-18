Бабаев: «Если бы не судейские ошибки, ЦСКА попал бы в еврокубки»

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18 Июня 2021, 09:21,
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Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о судействе в российской Премьер-лиге.
«Проблема существует. Если взять в расчет решения ЭСК - то если бы ошибок не было, мы бы заняли место в зоне еврокубков. Но клуб не будет оправдывать место в таблице этим фактом», - приводит слова функционера издание «Спорт-экспресс».
Напомним, что в минувшем сезоне российской Премьер-лиги «армейцы» финишировали на шестой строчке в турнирной таблице. Впервые за долгое время команда не пробилась в еврокубки.
На днях стало известно об отставке хорвата Ивицы Олича с поста наставника ЦСКА. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Алексей Березуцкий.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Роман Бабаев