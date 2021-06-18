Бабаев: «Если бы не судейские ошибки, ЦСКА попал бы в еврокубки»

Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о судействе в российской Премьер-лиге.

«Проблема существует. Если взять в расчет решения ЭСК - то если бы ошибок не было, мы бы заняли место в зоне еврокубков. Но клуб не будет оправдывать место в таблице этим фактом», - приводит слова функционера издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что в минувшем сезоне российской Премьер-лиги «армейцы» финишировали на шестой строчке в турнирной таблице. Впервые за долгое время команда не пробилась в еврокубки.

На днях стало известно об отставке хорвата Ивицы Олича с поста наставника ЦСКА. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Алексей Березуцкий.