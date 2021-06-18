Форвард Фёдор Смолов может покинуть московский «Локомотив» и перебраться в один из клубов МЛС. Об этом на канале «Красава» в Youtube рассказал экс-игрок сборной России Дмитрий Торбинский.

«Смолов говорил мне, что у него есть вариант в США, в «Майами» Бекхэма. Не говорил конкретно когда. Он бы стал первым русским в МЛС», - поведал Торбинский.

Напомним, что легенда английского футбола Дэвид Бекхэм является совладельцем «Интер Майами».

В прошлом сезоне чемпионата России 31-летний нападающий провел 21 поединок, отметившись семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.