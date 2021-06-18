Бабаев - о контракте Васина: «Надеемся, он исчерпал лимит ошибок»

Гендиректор столичного ЦСКА Роман Бабаев высказался о пролонгации сотрудничества с защитником команды Виктором Васиным.

«Виктор - крепкий игрок. Надеемся, лимит ошибок он исчерпал и еще способен помочь команде надежной игрой», - передает слова руководителя издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что 32-летний футболист продлил контракт с «армейским» клубом до середины 2022 года. В составе столичного коллектива Васин выступает с 2011 года.

В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Виктор провел 13 поединков, в которых сделал два ассиста и получил две желтые карточки.