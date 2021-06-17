​Раскрыта сумма, которую Кокорин получил за переход в «Спартак»

Канал Black Mirror в Telegram продолжает публиковать инсайды по поводу деятельности «Спартака». На этот раз, среди прочего, была раскрыта информация о том, какую сумму получил Александр Кокорин за подписание контракта с «красно-белыми». По данным источника, подписной бонус составил 4,023 миллиона евро.

Напомним, что Александр Кокорин стал игроком «Спартака» прошлым летом, когда генеральным директором московского клуба был Шамиль Газизов. Как следует проявить себя в московском клубе Кокорин не смог, забив только дважды, причём с пенальти. Уже зимой он перебрался в итальянскую «Фиорентину».