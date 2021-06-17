​Бабаян вошёл в тренерский штаб ЦСКА

ЦСКА посредством своего официального сайта объявил о вхождении в тренерский штаб Григория Бабаяна. Казахстанский специалист, ранее тренировавший «Тобол», будет ассистентом Алексея Березуцкого. Последний стал исполняющим обязанности главного тренера московских «армейцев» после недавнего неожиданного ухода Ивицы Олича.

Если верить слухам, уход Ивицы Олича связан как раз с Григорием Бабаяном. Хорват якобы видел другого специалиста в качестве своего ассистента.

Напомним, что ЦСКА по итогам прошлого чемпионата России занял только шестое место и остался без еврокубкового билета.