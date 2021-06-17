​Кержаков – главный тренер «Нижнего Новгорода»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посредством своей странички в Instagram проинформировал общественность о назначении Александра Кержакова на должность главного тренера «Нижнего Новгорода». Этот клуб только-только повысился в классе и в следующем сезоне попробует себя в Премьер-лиге.

В настоящий момент информации о подробностях контракта Кержакова нет.

Александр Кержаков начал тренерскую карьеру весной 2018 года. Поначалу он работал с юношескими сборными России, а затем тренировал «Томь». Впрочем, по итогам прошлого сезона томская команда финишировала в зоне вылета ФНЛ.