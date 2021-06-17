​Кержаков – главный тренер «Нижнего Новгорода»

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17 Июня 2021, 14:13,
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посредством своей странички в Instagram проинформировал общественность о назначении Александра Кержакова на должность главного тренера «Нижнего Новгорода». Этот клуб только-только повысился в классе и в следующем сезоне попробует себя в Премьер-лиге.
В настоящий момент информации о подробностях контракта Кержакова нет.
Александр Кержаков начал тренерскую карьеру весной 2018 года. Поначалу он работал с юношескими сборными России, а затем тренировал «Томь». Впрочем, по итогам прошлого сезона томская команда финишировала в зоне вылета ФНЛ.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Александр Кержаков, Нижний Новгород
" его это " или " не его это " мы уже никогда не узнаем .
Я бы вообще запретил назначение ГТ человека не имеющего лицензию ПРО , полученную
в одной из стран ТОР-5 Лиг .
Кержаков играл в Испании . Поезжай в Испанию , пройди как Рауль 2 года обучения , получи ПРО там , и желательна еще и стажировка в 1 год минимум.
А так - это "вероятный клон" Семака , знающего только один прием : выбей и авось попадешь
в голову Дзюбе .
Вот почему в командах ,где наши тренеры ,выпущенные московской школой ВШТ , игроки не растут .
судя по тем достижениям в Томь не его это ..хотя я ему желаю успехов , уж очень хочется увидеть что то свежее , креативное ...