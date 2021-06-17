Гендиректор ЦСКА назвал причину отставки Олича

Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал отставку хорватского специалиста Ивицы Олича с поста наставника команды.

«Решение принимали совместно после серии внутренних консультаций. Мы с Ивицей разошлись во мнениях относительно некоторых вопросов, связанных с организацией работы», - приводит слова функционера издание «Спорт-экспресс».

Об отставке Олича было объявлено во вторник, 15 июня. Хорватский тренер не проработал в столичном клубе и трех месяцев.

Освободившееся место занял бывший защитник «армейцев» Алексей Березуцкий.

В прошедшем сезоне чемпионата России ЦСКА финишировал на шестой позиции. Команда впервые за долгое время осталась без еврокубков.