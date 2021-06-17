Гендиректор ЦСКА назвал причину отставки Олича

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17 Июня 2021, 13:57,
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Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал отставку хорватского специалиста Ивицы Олича с поста наставника команды.
«Решение принимали совместно после серии внутренних консультаций. Мы с Ивицей разошлись во мнениях относительно некоторых вопросов, связанных с организацией работы», - приводит слова функционера издание «Спорт-экспресс».
Об отставке Олича было объявлено во вторник, 15 июня. Хорватский тренер не проработал в столичном клубе и трех месяцев.
Освободившееся место занял бывший защитник «армейцев» Алексей Березуцкий.
В прошедшем сезоне чемпионата России ЦСКА финишировал на шестой позиции. Команда впервые за долгое время осталась без еврокубков.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Роман Бабаев, Ивица Олич
А до подписания контракта "вопросы организации работы" не обсуждали?