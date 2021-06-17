«Динамо» покупает защитника «Милана» за 3,5 млн евро

Московское «Динамо» договаривается с «Миланом» о трансфере уругвайского защитника Диего Лаксальта. Согласно информации издания «Спорт-экспресс», российский клуб предложил за 28-летнего футболиста 3,5 миллиона евро. Эта сумма будет разбита на несколько платежей.

В московском клубе заработная плата Лаксальта составит порядка 1,3 миллиона евро за сезон.

В прошлом сезоне защитник выступал на правах аренды за «Селтик». Диего провел 17 матчей в чемпионате Шотландии и отметился одним забитым мячом.