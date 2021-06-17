Бабаев: «ЦСКА не ищет нового тренера, верим в Березуцкого»

Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о назначении Алексея Березуцкого исполняющим обязанности главного тренера команды.

«В футболе все определяет результат. Мы верим, что у Алексея получится, и не ищем главного тренера», - приводит слова руководителя издание «Спорт-экспресс».

На днях стало известно об уходе с поста рулевого «армейцев» хорватского специалиста Ивицы Олича.

По итогам минувшего сезона ЦСКА занял лишь шестую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. Из-за этого результата команда останется без еврокубков в новом сезоне.