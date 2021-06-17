Алексей Березуцкий: «Могу точно сказать, что не будет ни одного равнодушного игрока на футбольном поле»

И.о. главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий на клубном канале в YouTube рассказал о планах на первые сборы.

- Интересно узнать о вашем видении игры, оно сильно отличается от того, как ЦСКА играет в последние годы?

- Естественно, я думаю, что у любого тренера видение игры хоть чуть-чуть, но отличается. Естественно, у меня оно отличается тоже. Но я бы сейчас подождал со скоропалительными выводами. Все-таки это первый сбор, он только начался, мы в первую очередь будем сейчас работать над физическими кондициями игроков. Тем более, некоторые игроки, скажем так, из нашей основной обоймы отсутствуют. Я думаю, что у нас две игры предстоит на этом сборе. Но это, скажем так, больше посмотреть игроков. Основная тактическая работа с командой начнется на втором сборе, когда вся команда будет в сборе, будет заложен фундамент физических кондиций.

- Будут ли какие-то внутрикорпоративные мероприятия? Например, на сборе в Испании не было из-за карантина каких-то тимбилдингов.

- Тимбилдинги будут, это однозначно, это достаточно важный вопрос, но все они будут проходить в комнате для теоретических занятий, потому что все-таки все равно ковидные ограничения существуют. Достаточно непросто передвигаться. Сейчас не важно где, в Москве и во всем мире, вы знаете, какая ситуация сейчас происходит. Поэтому все наши тимбилдинг-мероприятия будут проходить в отеле, разнообразно и весело. Опять же это первый сбор, времени не так много до начала чемпионата, поэтому свободного времени у игроков много не будет в любом случае.

- Игроков вы сейчас «обрадовали». Что ждать болельщикам в предстоящем сезоне?

- Болельщикам? Как обычно, болеть за нашу команду, ждать. Я могу точно сказать, что не будет ни одного равнодушного игрока на футбольном поле. Будем их готовить, объяснять им, что такое ЦСКА, как ЦСКА живет, как играет. Потому что в последнее время бывало такое, это не страшно, но они забывали об этом. Постараемся наладить работу в этом направлении. Если мы говорим о прошедшем сезоне, постараемся вернуться на наши былые позиции, на которых и должен находиться футбольный клуб ЦСКА.