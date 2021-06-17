Алексей Березуцкий отметил игру на Евро Дивеева и Мухина

И.о. главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий на клубном канале в YouTube дал оценку игре футболистов «армейцев» на чемпионате мира.

- Я бы посоветовал всем абстрагироваться от информации, которую все часто пишут в Интернете, все это много муссируют. Перед нами стоят конкретные задачи на сборе, заложить физический фундамент и постараться избежать травм. Для этого в середине сезона руководства клуба в первую очередь сделало некоторые перестановки в медицинском штабе. Я думаю, что сбор пройдет великолепно.

- Как планируете подготовку, учитывая, что сборников нет. Следите ли за сборниками? Вот игра была.

- Обязательно следим за сборниками. Марио получил неприятное повреждение, но вроде бы, насколько мы сейчас знаем, все не так страшно, как мы думали изначально. Будем надеяться, что Россия, во-первых, великолепно выступит на чемпионате Европы, все наши сборники сейчас покажут великолепную игру. Сейчас на данный момент я уже видел в деле не одного нашего сборника. И даже новых футболистов, которые присоединятся к нам впервые. Хотел бы отметить, как Дивеев сыграл первый матч. К сожалению, второй матч полностью посмотреть ввиду перелета и организационных вопросов посмотреть полностью не получилось. Конечно, Мухина хотелось бы отметить отдельно, очень зрело вышел на замену в первой игре, мне он очень понравился.