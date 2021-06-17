Кто станет новым главным тренером ЦСКА: Список кандидатов

ЦСКА объявил об увольнении Ивицы Олича с поста главного тренера. Команда начинает сборы под руководством исполняющего обязанности наставника Алексея Березуцкого. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, кто возглавит ЦСКА.

ЦСКА уволил Ивицу Олича вечером в понедельник, за день до вылета команды на предсезонный сбор. «Армейцы» вылетели в Австрию, но имя постоянного нового главного тренера так и не названо. Зато появились первые слухи о том, кто возглавит ЦСКА. Пока же очевидно одно – готовой замены Олича у руководства «армейцев» либо не было, либо о ней пока нельзя объявлять.

В среду появились новости, что в ЦСКА то ли на роль главного тренера, то ли его помощника должен прийти Григорий Бабаян. Не хочется быть снобом, но пока что сложно найти хоть какое-то логическое объяснение, зачем он нужен. Бабаян долго работал в «Астане» то в роли главного тренера, то помощником. Сейчас он трудится в «Тоболе», который идёт вторым в чемпионате Казахстана. Но это всё же Казахстан! Возможно, Бабаян – способный тренер, который раскроется и всех удивит. Однако сейчас это кажется очередной игрой в угадайку. Не получилось у Олича – попробуем ещё одного ноунейма в качестве тренера.

Откровенно говоря, если Бабаян станет помощником у нового главного тренера Алексея Березуцкого, то это будет примерно та же угадайка, такая же надежда на чудо. Березуцкий работал помощником у Слуцкого в «Халле», потом вернулся в ЦСКА, где также стал помогать сначала Ганчаренко, а потом и Оличу. Однако главным тренером он пока не работал. Чего ждать от Березуцкого в такой роли – пока никто не знает. Быть легендой клуба, одним из помощников – это одно. Возглавить же команду и самостоятельно нести ответственность – это совсем другое.

Тот факт, что Алексей Березуцкий назначен лишь исполняющим обязанности, наталкивает на мысль, что в ЦСКА не спешат отдавать ему пост главного тренера. Иначе не было бы смысла ждать и обозначать его как «и.о.». Учитывая то, что это ЦСКА уволил Олича, а не хорват ушёл, в клубе, вероятно, было какое-то время на размышление о будущем. Видимо, пока Березуцкий не полностью устраивает.

Хочется верить, что увольнение Олича – это не какое-то импульсивное решение, а продолжение какой-то логической цепочки. Возможно, у ЦСКА появился какой-то вариант с новым главным тренером, но, по какой-то причине, пока об этом нельзя сообщать. Вот, например, сейчас появляются слухи, что «Зенит» всё же может сменить Сергея Семака и пригласить на его место Владимира Петковича, который возглавляет сборную Швейцарии. Выглядит немного сенсационно и даже бредово, хотя возможно всё. Если это вдруг станет правдой, то тот же Семак мог достигнуть некоего предварительного соглашения с ЦСКА на случай своего увольнения из «Зенита».

По крайней мере статус «и.о.» Березуцкого наталкивает на мысль, что в ЦСКА будет какой-то другой главный тренер, и пока он просто греет место для кого-то. Вопрос только один – для кого? В любом случае, если ЦСКА опять назначит на пост рулевого какого-то малоизвестного специалиста, это вызовет лишь недоумение. Так можно начать ностальгировать даже по Ганчаренко …

Андрей Центров