Потеря логики: Менеджмент ЦСКА продолжает творить удивительные вещи

В отечественном фольклоре есть множество анекдотов про армию, где начальство принимает какие-то невероятные по своей глупости решения. Вот уж вряд ли кто-то мог предположить, что в ЦСКА появится какой-то свой товарищ прапорщик, который будет давать команды копать от забора и до обеда. Однако в последнее время смотришь, что творится в некогда самом профессиональном клубе страны, и хочется то ли смеяться, то ли плакать.

Когда Ивицу Олича назначали главным тренером, практически никто не сомневался в том, что решение провальное. Как мог тренер с опытом работы лишь помощником в сборной резко реанимировать ЦСКА, где проблемы были глубинными? Было очевидно, что у хорвата не получится, в итоге клуб и остался без еврокубков впервые за очень долгое время. Ни для кого это не стало неожиданностью.

Когда после сезона Олич не был отправлен в отставку, это можно было интерпретировать как то, что руководство верит в свой выбор. Решение было само по себе спорным, однако оно было хотя бы объяснимо – никто не спешил признавать допущенную ошибку. А как иначе могло бы выглядеть увольнение Олича спустя пару месяцев после его назначения? По крайней мере в том, что хорвата сохранили, прослеживалась некая последовательность.

Когда вскрылась история с тем, что Олич собирался пропустить начало сборов ЦСКА из-за работы в сборной Хорватии, это вызвало недоумение. Однако руководство клуба ситуацию решило, объяснило Ивице, что так не делается, и вроде всё наладилось. Это напоминало какое-то лёгкое недопонимание.

И вдруг новый сумасшедший поворот. Олич уезжает из сборной Хорватии, возвращается в Москву, чтобы лететь на сборы с ЦСКА, но вместо этого узнаёт об увольнении. Наставник явно к этому не был готов, иначе ему просто не было бы смысла срываться из национальной команды и ехать в Россию. Наверное, это было бы оправданным решением, если бы в среду мы узнали имя нового маститого тренера ЦСКА. То есть поспешность и бардак с увольнением Олича можно было бы объяснить, если бы руководство просто договорилось с кем-то.

С каждым часом молчания со стороны ЦСКА удивление лишь нарастало. Зачем надо было оставлять Олича в мае, чтобы увольнять его в июне за день до начала сборов? Почему команда начинает подготовительный период без полноценного тренера? И кто такой этот Григорий Бабаян, который то ли возглавит «армейцев», то ли станет помощником Березуцкого в штабе? Правда ли, что наставник «Тобола» – это то, что нужно ЦСКА, чтобы бороться за место в Лиге чемпионов? Что это? ЦСКА, ты ли это вообще?

Честно говоря, сейчас больше вопросов, чем ответов. При этом есть ощущение, что в самом ЦСКА потерялась логика. Люди, которые принимают решения, сами не понимают, что творится. По разным данным, «армейцев» возглавит то ли этот Бабаян, то ли Алексей Березуцкий. При этом второй из этой пары станет ассистентом. Про Бабаяна говорить сложно, мы его не знаем как тренера, но работа в «Тоболе» не выглядит надлежащим резюме, чтобы принимать ЦСКА. Хотя факт работы главным в клубе внушает больше оптимизма, чем опыт ассистента в сборной. Если же выбор падёт на Березуцкого, то хотелось бы понять логику, почему весной ему не дали шанса и звали Олича? Если даже на этот вопрос ответ и будет найден, то останется второй. А Березуцкий сам-то готов быть главным тренером в ЦСКА и вернуть его хотя бы на уровень борьбы за места в Лиге чемпионов? Напомним, что у него пока самостоятельного опыта не было, и «армейцы» могут стать просто т тренировочным полигоном для очередного молодого специалиста. А ведь раньше опытного Ганчаренко отправляли развиваться в «Уфу», теперь же ЦСКА проводит эксперименты уже над самим собой.

Если раньше руководство ЦСКА отличалось логичностью своих действий или умением выжимать максимум из ничего, то теперь это всё улетучилось. Вместо плана и мысли – один хаос и импульсивность. Учитывая кадровые проблемы ЦСКА, всё это не сулит уверенности в завтрашнем дне команды. «Армейцы» вполне могут закрепиться в статусе середняка Премьер-лиги. Причём не каким-то эволюционным путём, а благодаря своим решениям. Более того, кто-то будто ускоряет путь клуба вниз с верхних ступенек.

Андрей Центров