ЦСКА интересуется португальским тренером, поработавшим в АПЛ

Экс-наставник «Эвертона» Марку Силва может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге. Как сообщает Tuttomercatoweb, заинтересованность в услугах португальского коуча проявляет московский ЦСКА. Помешать «армейцам» может «Фенербахче», который также интересуется 44-летним специалистом.

Напомним, что на днях «армейцы» сообщили о расставании с хорватским наставником Ивицей Оличем. Специалист проработал в московском клубе всего несколько месяцев. Под его руководством команда финишировала на шестом месте в Премьер-лиге и впервые за долгое осталась без еврокубков.