Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

ЦСКА интересуется португальским тренером, поработавшим в АПЛ

17 Июня 2021, 08:23,

Экс-наставник «Эвертона» Марку Силва может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге. Как сообщает Tuttomercatoweb, заинтересованность в услугах португальского коуча проявляет московский ЦСКА. Помешать «армейцам» может «Фенербахче», который также интересуется 44-летним специалистом.

Напомним, что на днях «армейцы» сообщили о расставании с хорватским наставником Ивицей Оличем. Специалист проработал в московском клубе всего несколько месяцев. Под его руководством команда финишировала на шестом месте в Премьер-лиге и впервые за долгое осталась без еврокубков.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Марку Силва
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов  
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020  
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила  
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии  
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы  
Популярные материалы
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
​«Зенит» перехватывает лидера ЦСКА, Неймар хитро подставляет «ПСЖ», а Зидан покусал «Реал» – в главных слухах недели
​«Зенит» перехватывает лидера ЦСКА, Неймар хитро подставляет «ПСЖ», а Зидан покусал «Реал» – в главных слухах недели
«Спартак» и «Зенит» закупаются в Бразилии, ЦСКА возобновил охоту на «зимние цели», Вейналдум выбрал деньги: трансферы и слухи недели
«Спартак» и «Зенит» закупаются в Бразилии, ЦСКА возобновил охоту на «зимние цели», Вейналдум выбрал деньги: трансферы и слухи недели
Ответственный за поражение сборной России: Хотел перехитрить бельгийцев, а вместо этого запутал свою команду
Ответственный за поражение сборной России: Хотел перехитрить бельгийцев, а вместо этого запутал свою команду


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
16.06.2021 Италия - Швейцария. Гол Чиро Иммобиле
16.06.2021 Италия - Швейцария. Гол Чиро Иммобиле
1 1
16.06.2021 Турция - Уэльс. Промах Гарета Бэйла
16.06.2021 Турция - Уэльс. Промах Гарета Бэйла
1 1
16.06.2021 Финляндия - Россия. Гол Алексея Миранчука
16.06.2021 Финляндия - Россия. Гол Алексея Миранчука
1 2
15.06.2021 Франция – Германия. Автогол Матса Хуммельса. ЕВРО-2020
15.06.2021 Франция – Германия. Автогол Матса Хуммельса. ЕВРО-2020
1 1
15.06.2021 Венгрия – Португалия. Гол Криштиану Роналду. ЕВРО-2020
15.06.2021 Венгрия – Португалия. Гол Криштиану Роналду. ЕВРО-2020
1 1
«Голевой сезон. 20/21»: «Спартак»
«Голевой сезон. 20/21»: «Спартак»
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей