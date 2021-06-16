Возможным сменщиком Олича в ЦСКА будет Бабаян

Казахстанский специалист Григорий Бабаян может возглавить московский ЦСКА.

Именно Бабаян стал одной из отправных точек, почему Ивица Олич покинул расположение «армейского» клуба. Руководство команды настаивало, чтобы Бабаян вошёл в тренерский штаб хорватского тренера, от чего Олич отказался.

Журналист из Казахстана Владимир Жарков рассказал в своём телеграм-канале, что Бабаян пытался устроиться в ЦСКА ещё в 2018 году. Также инсайдер отметил, что Бабаян не собирается довольствоваться ролью ассистента и имеет амбиции стать главным тренером «красно-синей» команды.

41-летний тренер работал только в казахстанских «Астане» и «Тоболе».